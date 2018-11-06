СМИ: Лука Модрич может стать игроком «Ювентуса»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич может сменить клубную прописку, став игроком "Ювентуса". По многочисленным сообщениям СМИ, руководители туринского клуба всерьез заинтересованы в хорватском футболисте, который в состоянии усилить среднюю линию команды.

Напомню, игроком «Ювентуса» ранее стал еще один экс-футболист мадридского клуба Криштиану Роналду.

Между тем, Лука Модрич вошёл в состав символической сборной чемпионата мира, который минувшим летом состоялся в России. Голосование проходило на сайте ФИФА. В результате в команду не попал ни один игрок сборной РФ. А вот чаще всего фанаты выбирали хорватского полузащитника Луку Модрича, в списке предпочтений также фигурировал бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе НСН заявил, что с мнением болельщиков не согласен.