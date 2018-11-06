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СМИ: Лука Модрич может стать игроком «Ювентуса»

6 Ноября 2018 в 20:13
СМИ: Лука Модрич может стать игроком «Ювентуса»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич может сменить клубную прописку, став игроком "Ювентуса". По многочисленным сообщениям СМИ, руководители туринского клуба всерьез заинтересованы в хорватском футболисте, который в состоянии усилить среднюю линию команды. 

Напомню, игроком «Ювентуса» ранее стал еще один экс-футболист мадридского клуба Криштиану Роналду.

Между тем, Лука Модрич вошёл в состав символической сборной чемпионата мира, который минувшим летом состоялся в России. Голосование проходило на сайте ФИФА. В результате в команду не попал ни один игрок сборной РФ. А вот чаще всего фанаты выбирали хорватского полузащитника Луку Модрича,  в списке предпочтений также фигурировал бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Бывший футболист сборной России  Александр Мостовой в беседе НСН заявил, что с мнением болельщиков не согласен.

  

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