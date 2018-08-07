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СМИ: Лондон не запрашивал экстрадицию россиян по делу Скрипалей

7 Августа 2018 в 12:28
СМИ: Лондон не запрашивал экстрадицию россиян по делу Скрипалей

Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии пока не приняло решения о запросе в Москву на экстрадицию двух граждан России, подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на анонимные источники во властных структурах.

Ранее издание Guardian сообщило, что такой запрос уже оформлен и в ближайшее время будет направлен в Россию. Имена подозреваемых не называются. По версии, представленной Guardian, британские спецслужбы проследили маршруты перемещения россиян с момента их приезда в Британию и до отбытия из страны.

Как отмечает RT, посольство России в Лондоне посчитало материал Guardian «информационным вбросом». В диппредставительстве подчеркнули, что не получали никаких официальных документов по поводу экстрадиции. По словам дипломатов таких фейковых утечек было уже более сотни с марта 2018 года, когда в Солсбери нашли отравленных нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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