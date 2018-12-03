Понедельник
03 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Лайнер FlyDubai мог устроить катастрофу в «Шереметьеве»

3 Декабря 2018 в 10:28
Лайнер FlyDubai мог устроить катастрофу в «Шереметьеве»

Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai пытался взлететь из московского аэропорта «Шереметьево», не получив разрешения диспетчера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы воздушной гавани.

Как уточняется, произошло это в воскресенье, 2 декабря. Командир экипажа Boeing 737 без разрешения начал разгон по взлетной полосе. После настойчивой команды диспетчера, лайнер экстренно прекратил разбег и вырулил на стоянку.

В итоге вылет рейса в Дубай был задержан на три часа, пока проходило выяснение, почему экипаж пытался взлететь самовольно.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.