Лайнер FlyDubai мог устроить катастрофу в «Шереметьеве»

Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai пытался взлететь из московского аэропорта «Шереметьево», не получив разрешения диспетчера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы воздушной гавани.

Как уточняется, произошло это в воскресенье, 2 декабря. Командир экипажа Boeing 737 без разрешения начал разгон по взлетной полосе. После настойчивой команды диспетчера, лайнер экстренно прекратил разбег и вырулил на стоянку.

В итоге вылет рейса в Дубай был задержан на три часа, пока проходило выяснение, почему экипаж пытался взлететь самовольно.