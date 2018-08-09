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СМИ: Композитора Меладзе задержали на границе Украины

9 Августа 2018 в 14:02
СМИ: Композитора Меладзе задержали на границе Украины

Композитор Константин Меладзе задержан при попытке въехать в Евросоюз со стороны Украины. Его остановили сотрудники пограничной службы Венгрии. Об этом сообщает «Канал 24», ссылаясь на данные Государственной миграционной службе Украины, передает РИА Новости.

Как стало известно в четверг, 9 августа, музыкант хотел пересечь границу на машине в понедельник, 6 августа через пропускной пункт «Лужники — Берегшурань» в Закарпатской области. Венгерским пограничникам не понравились потёртости в заграничном паспорте Меладзе. Они посчитали, что штамп пытались подделать и отобрали документ. По данным «Канала 24», композитору закрыли въезд в ЕС до 2020 года.

Константин Мелазде — советский и украинский композитор. Он выступает в качестве продюсера своего младшего брата, российского певца Валерия Меладзе. Он также курирует певицу Веру Брежневу, группы «ВИА Гра» и MBAND. Меладзе-старший также сочиняет песни для них.

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