СМИ: Китайские учёные редактируют ДНК, чтобы найти лекарство от рака

Китайские учёные проводят исследования по изменению ДНК. По мнению биологов, это поможет найти лекарство от рака. Во главе проекта стоит учёный Ву Шисю. Известно, что инструмент по редактированию ДНК (геном Crispr-Cas9) изначально был разработан американскими специалистами, однако дальнейшие исследования проводятся в Китае, так как в США они запрещены, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас в эксперименте приняли участие 10 человек. У них взяли кровь, после чего в геноме удаляются гены, которые мешают бороться с раковым заболеванием. После этого уже трансформированную кровь вливают участникам эксперимента, сообщает «Свободная Пресса» .

В то же время американские СМИ утверждают, что в проекте с 2015 года уже приняли участие 86 человек. Все они были больны раком.