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СМИ: Хайо Зеппельту запрещен въезд в Россию на ЧМ-2018

11 Мая 2018 в 20:54

Российские власти не дали разрешения журналисту германского телеканала ARD Хайо Зеппельту приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, пишет «Bild».

Программный директор ARD Фолькер Геррес заявил в связи с этим делом, что в России «лучше закрывать глаза на неприятные темы», передает «Интерфакс».

В декабре 2014 года на ARD вышел документальный фильм Зеппельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей». В нём, в частности, фигурировала российская бегунья Юлия Степанова, рассказавшая о тотальном использовании допинга в российской лёгкой атлетике.

Против Зеппельта ВФЛА в 2015 году был подан иск в Басманный суд г. Москвы. Иск был удовлетворён, но Зеппельт никак не отреагировал на решение суда.

В 2016 году на экраны вышел очередной фильм из серии «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры».

Зеппельт подчеркивал, что у него нет предвзятости именно к России, указав, что он занимался этим в Кении, Ямайке, Германии, Великобритании, Испании, Китае, по всему миру.


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