СМИ: Глава питерской полиции назначен помощником Колокольцева

ФОТО: Сергей Умнов // LiveJournal

Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов покидает пост главы ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник. Официального подтверждения информация на момент написания новости не получила.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин уже подписал приказ об освобождении Умнова от должности и назначении его помощником министра МВД Владимира Колокольцева. Документ появится, по утверждению издания, на сайте главы государства на следующий день, 9 февраля. Место генерал-лейтенанта в региональном ГУ МВД пока остаётся не занятым.

Напомним, что Сергей Умнов возглавлял петербургское ГУ МВД семь лет. Он сменил в своё время в этом кресле Михаила Суходольского.