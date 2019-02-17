СМИ: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

По данным агентства Reuters, Газпромбанк решил заморозить счета нефтяной госкомпании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA). Журналисты сообщили об этом со ссылкой на источник в организации.

Reuters утверждает, что российский банк приостановил операции с PDVSA.

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции не могут быть выполнены», - цитирует СМИ слова своего источника.

Снижение потенциальных рисков в связи санкциями США – основное объяснение действий банка, сообщает издание.

Газпромбанк на данный момент эту информацию не прокомментировал.

Напомним, что США блокировали американские активы PDVSA на $7 млрд. Кроме того, Соединенные Штаты в качестве санкционных мер в отношении нефтяной компании запрещают приобретать нефть PDVSA покупателям из США. В противном случае средства от покупки топлива будут также заблокированы.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему кризисная ситуация в Боливарианской республике не пошатнёт позиции России на нефтяном рынке.

