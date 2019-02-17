Воскресенье
17 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

СМИ: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

17 Февраля 2019 в 18:00
СМИ: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

По данным агентства Reuters, Газпромбанк решил заморозить счета нефтяной госкомпании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA). Журналисты сообщили об этом со ссылкой на источник в организации.

Reuters утверждает, что российский банк приостановил операции с PDVSA.

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции не могут быть выполнены», - цитирует СМИ слова своего источника.

Снижение потенциальных рисков в связи санкциями США – основное объяснение действий банка, сообщает издание.

Газпромбанк на данный момент эту информацию не прокомментировал.

Напомним, что США блокировали американские активы PDVSA на $7 млрд. Кроме того, Соединенные Штаты в качестве санкционных мер в отношении нефтяной компании запрещают приобретать нефть PDVSA покупателям из США. В противном случае средства от покупки топлива будут также заблокированы.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему кризисная ситуация в Боливарианской республике не пошатнёт позиции России на нефтяном рынке. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.