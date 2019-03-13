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СМИ: Галкина назвали заказчиком убийства Киркорова

13 Марта 2019 в 08:48
СМИ: Галкина назвали заказчиком убийства Киркорова

Один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года утверждает, что заказчиком был Максим Галкин. Он якобы заказал убийство из-за того, что приревновал певца к своей супруге Алле Пугачевой (бывшей жене Киркорова), пишет «Коммерсант».

Как уточняет Ura.ru, всего по этому уголовному делу проходят четыре человека. Причём, по данным следствия, все они присягнули лидеру группировки ИГ (террористической организации, запрещенной в России). Предположительно, четвёрка собиралась устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале, однако их планы сорвались из-за надежной полицейской охраны в ресторане, где проходило выступление.

Арестованных обвиняют в организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ. Однако один из них настаивает, что речь идёт не о теракте, а о запланированном убийстве Филиппа Киркорова.

Обвиняемый утверждает, что в начале 2017 года в Москве Галкин лично предложил ему организовать убийство поп-певца за 2 миллиона рублей. Якобы супруг Пугачёвой даже передал ему половину этой суммы в качестве аванса, а также мобильный телефон и сим-карту. Правда, потом отказался от заказа, поскольку при взрыве пострадало бы много людей, утверждает обвиняемый.

Правоохранители считают, что всё это выдумано, чтобы затянуть расследование, отмечают  «Дни.ру». Однако адвокат обвиняемого собирается обратиться в Генпрокуратуру, чтобы расследование дела передали в Следственный комитет для проверки данной версии.

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