СМИ: Галкина назвали заказчиком убийства Киркорова

Один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года утверждает, что заказчиком был Максим Галкин. Он якобы заказал убийство из-за того, что приревновал певца к своей супруге Алле Пугачевой (бывшей жене Киркорова), пишет «Коммерсант».

Как уточняет Ura.ru , всего по этому уголовному делу проходят четыре человека. Причём, по данным следствия, все они присягнули лидеру группировки ИГ (террористической организации, запрещенной в России). Предположительно, четвёрка собиралась устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале, однако их планы сорвались из-за надежной полицейской охраны в ресторане, где проходило выступление.

Арестованных обвиняют в организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ. Однако один из них настаивает, что речь идёт не о теракте, а о запланированном убийстве Филиппа Киркорова.

Обвиняемый утверждает, что в начале 2017 года в Москве Галкин лично предложил ему организовать убийство поп-певца за 2 миллиона рублей. Якобы супруг Пугачёвой даже передал ему половину этой суммы в качестве аванса, а также мобильный телефон и сим-карту. Правда, потом отказался от заказа, поскольку при взрыве пострадало бы много людей, утверждает обвиняемый.

Правоохранители считают, что всё это выдумано, чтобы затянуть расследование, отмечают «Дни.ру» . Однако адвокат обвиняемого собирается обратиться в Генпрокуратуру, чтобы расследование дела передали в Следственный комитет для проверки данной версии.