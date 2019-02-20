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СМИ гадают, кто сменит Дэниэла Крейга в роли «агента 007»

20 Февраля 2019 в 14:23
СМИ гадают, кто сменит Дэниэла Крейга в роли «агента 007»

Британские СМИ составили список главных претендентов на роль Джеймса Бонда. По их мнению, Дэниэла Крейга может заменить известный по роли бога Локи из вселенной Marvel Том Хиддлстон.

В списке претендентов есть также Джастин Хартли, сыгравший супергероя Оливера Куина в научно-фантастическом сериале «Тайны Смолвиля», и Ричард Мэдден, ставший знаменитым после участия в сериале «Игра престолов», пишет «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что Дэниэл Крейг в последний раз сыграет Бонда в фильме, съемки которого стартуют в 2020 году.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью НСН, стоит ли ожидать фестивальные фильмы Берлинале в массовом прокате.

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