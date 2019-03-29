СМИ: ФСБ прослушивала Абызова два года

Федеральная служба безопасности прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова целых два года. Именно на информации, полученной в результате этой оперативной деятельности, и строится обвинение следствия в преступной деятельности экс-чиновника. Как передает Ura.ru , об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Среди прослушанных разговоров, в частности, значится телефонное общение с другим обвиняемым по этому делу — генеральным директором компании «Ру Ком» Николаем Степановым.

Причём разговоры эти состоялись уже через 5-7 лет после событий, которые легли в основу уголовного дела. Сам же Абызов утверждал на суде, который решал вопрос о мере пресечения для него, что в этих разговорах обсуждались простые «бытовые темы».

Суд принял решение заключить пол стражу Абызова до 25 мая. Его поместили в следственный изолятор «Лефортово». Экс-чиновника обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 миллиарда рублей.