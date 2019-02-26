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СМИ: ФСБ предотвратила атаку на штаб-квартиру ГРУ

26 Февраля 2019 в 09:33
СМИ: ФСБ предотвратила атаку на штаб-квартиру ГРУ

Экстремисты, завербованные эмиссарами группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в России), вынашивали планы нападения на объекты Главного управление Генерального штаба (бывшего Главного разведывательного управления) в Москве. Боевики собирались взорвать машины у штаб-квартиры военной разведки, однако атаку сумели предотвратить сотрудники Федеральной службы безопасности.

Об этом стало известно «Коммерсанту» из материалов уголовного дела, обвиняемыми по которому проходили двое граждан Таджикистан, приговорённые к 15-и годам колонии строгого режима. Согласно данным Московского окружного военного суда, один из главарей группировки приказал взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, а затем — пассажиров железной дороги. Однако, как отмечает Ura.ru, оба нападения были пресечены сотрудниками ФСБ.

Причём вербовщик боевиков, некий Абу-Усама Нораки, до сих пор находится на свободе. По некоторым данным, он находится сейчас в иракском городе Мосул. Известно, что этот главарь готовил также нападение в Стокгольме, когда грузовик протаранил толпу людей на площади в центре столицы Швеции. Тогда погибли четыре человека. Также террорист имеет отношение к взрыву в Таджикистане.

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