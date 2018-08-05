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СМИ: Ерёменко, попавшийся на кокаине, перейдёт в «Спартак»

5 Августа 2018 в 11:34
СМИ: Ерёменко, попавшийся на кокаине, перейдёт в «Спартак»

Финский и российский футболист Роман Ерёменко готов подписать контракт со «Спартаком». Об этом информирует базирующийся в Финляндии телеканал MTV Sport. Как отмечает Газета.ру, официально о переходе будет сообщено в начале будущей недели.

Роман Ерёменко - сын советского футболиста Алексея Ерёменко. Когда Роману было три года, семья переехала в Финляндию. У Ерёменко двойное гражданство – Финляндии и России. С 2014 года футболист играл за ЦСКА на позиции полузащитника, он также выступал за сборную Финляндии. В ноябре 2016 года его дисквалифицировали на 24 месяца за употребление кокаина.

Отстранение от футбольной деятельности Ерёменко завершается 6 октября 2018 года, но ему разрешено начать тренировки уже с августа. В «Спартаке» играет старший брат футболиста – Сергей Ерёменко.

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