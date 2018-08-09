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СМИ: Экс-помощница тайно записывала разговоры с Трампом

9 Августа 2018 в 14:47
СМИ: Экс-помощница тайно записывала разговоры с Трампом

Бывшая помощница Дональда Трампа нелегально записывала разговоры с нынешним президентом Соединённых Штатов Америки. Как сообщает издание The Daily Beast, речь идёт об Омаросе Манигол-Ньюман - экс-участнице реалити-шоу Трампа «Подмастерье». В администрации Белого дома она около года была помощником и директором по коммуникациям.

По данным The Daily Beast, эти записи бывшая помощница использовала при создании нелицеприятных мемуаров о работе в Белом доме. Они должны быть опубликованы 14 августа, передает Газета.ру. В то же время, как уточняют те, кому удалось послушать записи, это - простая «безобидная болтовня».

Ранее бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн записал разговор с Дональдом Трампом о выплате крупной суммы модели Playboy, которая утверждала, что была близка с главой Белого дома.


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