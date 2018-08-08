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СМИ: Экс-адвоката Трампа подозревают в уклонении от уплаты налогов

8 Августа 2018 в 07:01
СМИ: Экс-адвоката Трампа подозревают в уклонении от уплаты налогов
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коуэн проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что давление расследования уплаты налогов Коуэна может сподвигнуть его к кооперации по делу о связях предвыборного штаба Трампа и России, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По данным источников WSJ, сторону обвинения интересует фирма Коуэна, занимавшаяся выдачей медальонов такси в Нью-Йорик. 

Ранее стало известно, что Майкл Коуэн в качестве личного адвоката Трампа выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс компенсацию за ее молчание об интимных отношениях с нынешним президентом США.
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