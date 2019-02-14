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СМИ: Эхинококки проникли в суворовцев через насвай

14 Февраля 2019 в 16:22
СМИ: Эхинококки проникли в суворовцев через насвай

Воспитанники Суворовского училища в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на источник, знакомый с материалами следствия. Эксперты-медики также не исключают такую версию. Насвай - нетрадиционный для России продукт, однако он приобрёл в последнее время популярность, прежде всего у подростков.

Как утоняет издание, очаги заражения были найдены не только в легких курсантов, но и в других органах — в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке. Некоторых заболевших придётся оперировать, чтобы удалить кисты, которые образуются во время роста личинки эхинококка.

Кроме того, медики сейчас проверяют несколько суовровцев, которые закончили училище в 2018 году – они помещены в инфекционное отделение 442-го военного клинического госпиталя министерства обороны в Санкт-Петербурге. По данным «Известий», в связи с ЧП в Ульяновске все военные учебные заведения России ожидает тотальна проверка состояния здоровья личного состава – как учеников, так и преподавателей.

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