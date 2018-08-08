СМИ: ЦИК готов одобрить вопросы для пенсионного референдума

Центральная избирательная комиссия собирается признать корректными вопросы, предложенные для вынесения на всероссийский референдум об увеличении возраста выхода на пенсию. Как сообщает «Интерфакс», об этом идёт речь в проекте постановлений, который будет рассмотрен ЦИК в среду, 8 августа.

Центризбирком должен рассмотреть сегодня три заявки на проведение референдума – от КПРФ, от инициативной группы из Московской области, а также от главы муниципального округа Таганский, кандидата в мэры российской столицы от партии «Справедливая Россия» Ильи Свиридова.

Первую формулировку вопроса, вынесенную КПРФ на всенародное голосование, комиссия отклонила 27 июля, посчитав её некорректной.