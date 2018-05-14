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СМИ: Бывший тренер «Зенита» возглавит сборную Италии уже завтра

14 Мая 2018 в 15:26
СМИ: Бывший тренер «Зенита» возглавит сборную Италии уже завтра

Бывший главный тренер питерского ФК «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время может стать у руля сборную Италии по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на местные СМИ. Источники подчёркивают, что стороны уже договорились о подписании контракта. Есть информация о том, что официальное заявление о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера национальной сборной Италии по футболу будет сделано завтра, 15 мая, отмечает Газета ру.

Предполагается, что зарплата Манчини составит около €2 млн в год. Сообщается, что срок соглашения между 53-летним специалистом и Федерацией футбола Италии составит два года с возможность автоматического продления контракта ещё на два года. Это произойдёт в случае выхода «Скуадры адзурры» в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года.

Как напоминает«Свободная пресса», в конце апреля сообщалось, что Новым главным тренером «Зенита» может стать Синиша Михайлович. По информации СМИ, петербургский клуб уже начал переговоры с 49-летним сербским специалистом.   

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