СМИ: банковские счета PDVSA переведены в российский банк

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) приняла решение о переводе банковских счетов нефтяных совместных предприятий в российский «Газпромбанк». Решение принято после введения в отношении компании экономических санкций США, информирует Reuters.

PDVSA инструктирует клиентов о переводе поступлений от продаж на счета российского банка. Нефтегазовая компания уведомила иностранных партнеров об изменениях в работе. Теперь Equinor, Chevron и Total должны принять решение, сохранят ли они свое участие в совместных предприятиях.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США блокируют американские активы PDVSA на $7 млрд. Санкции вводят запрет и на покупку нефти PDVSA. В противном случае деньги от сделок отправятся на заблокированный счет, уточняет Газета.ru.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему кризисная ситуация в Боливарианской республике не пошатнёт позиции России на нефтяном рынке.