СМИ: Арестован генерал «мертвых душ»

Взят под арест начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников. Ему предъявлено обвинение в содержании «мертвых душ» при своем институте, а также особо крупное мошенничество. Информация опубликована в «КоммерсантЪ» , который ссылается да данные близкого к военному следствию источника.

Военные контрразведчики в ходе проверки работы частных проектных организаций выяснили, что работники ЦНИИ получали зарплату за имитацию научной деятельности. Военные следователи выяснили, что после основной работы Ягольников «руководил» коллективом, который насчитывал более ста «мертвых душ».

По признанию Ягольникова, схему финансовых хищений он разработал самостоятельно. Госзаказы по линии Минобороны, которые поступали в институт, затем перенаправлялись научно-техническому творческому коллективу ученых. Выяснилось, что на самом деле всю работу за свою же зарплату выполняли ученые ЦНИИ, но средства за результат списывались на субподрядчика.