СМИ: Александр Емельяненко может оказаться за решеткой за оскорбление полицейских

Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

В связи с задержанием 1 марта в Кисловодске за вождение в пьяном виде бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских.

О том, что 37-летний боец ММА Александр Емельяненко может оказаться на скамье подсудимых по уголовному делу за оскорбление представителей власти, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на управление МВД по Ставропольскому краю.

Александр Емельяненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 марта превысил скорость на участке дороги вблизи Кисловодска и попал в аварию при попытке скрыться от преследования полиции. На бойца составлено три административных протокола.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН объяснил, что могут сделать полицейские, когда водитель нетрезв.

