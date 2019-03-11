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СМИ: Airbus «Уральских авиалиний» срочно сел в Баку из-за записки

11 Марта 2019 в 16:03
СМИ: Airbus «Уральских авиалиний» срочно сел в Баку из-за записки

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 совершил вынужденную посадку в Баку после того, как один из пассажиров нашёл записку о том, что авиалайнер якобы заминирован. Такие уточнённые данные приводит «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Борт выполняло рейс из Бахрейна в Москву. Командир лайнера подал сигнал бедствия и запросил внеплановую посадку в столице Азербайджана. Как уточняет «Свободная пресса», на земле проверка не подтвердила опасности. Гражданин, который известил об обнаружении записки, задержан.

Ранее в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили РИА Новости, что по тревоге были приведены в готовность все аварийно-спасательные подразделения воздушной гавани. Пассажиры из лайнера были эвакуированы.

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