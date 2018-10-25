СМИ: Абдулатипова назначат послом в Саудовскую Аравию

Экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, который в настоящий момент занимает пост спецпредставителя президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, могут назначить послом РФ в Саудовской Аравии. Соответствующие рекомендации, как утверждают СМИ, даст комитет Госдумы по международным делам. Окончательное решение будет приниматься во время закрытого заседания 25 октября, сообщает DailyStorm.

Напомним, сейчас послов РФ в Саудовской Аравии является Сергей Козлов.

Ранее Рамазан Абдулатипов в эфире НСН опроверг информацию о том, что проходит в качестве свидетеля по делу о хищениях в республике.