Смертность от рака снизилась в России

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний. Это, по данным Росстата, произошло впервые за три года. Сейчас показатель смертности от рака составляет 196,9 случая на 100 тыс. населения.

В Минздраве связывают улучшившиеся показатели с ранней диагностикой заболевания. В ведомстве отметили, что благодаря активному онкопоиску в 2017 году на начальных стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%, пишут «Известия».

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности россиян. Она назвала лечение раковых заболеваний приоритетом для всей российской системы здравоохранения, сообщает РЕН-ТВ. До мая правительство РФ планирует представить новую программа по борьбе с онкологией