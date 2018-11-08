Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 2,4%

В период с января по сентябрь 2018 года в Московской области наблюдается снижение смертности от ДТП на 2,4%. Об этом телеканалу «360» сообщил со ссылкой на показатели Росстата министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. По его словам, показатели Подмосковья находятся на более низком уровне, чем среднее значение по всей России. Если по всей стране коэффициент составляет 9,4 умерших на 100 тысяч жителей, то в Подмосковье этот показатель находится на уровне 8,2. Также министр отметил, что по ежедневным оценка в Московской области регистрируется около семи тысяч вызовов скорой помощи.

Напомним, ранее заявил , что порядка 90% вызовов скорой помощи в России необоснованны.