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Смертница подорвала себя на КПП в Грозном

17 Ноября 2018 в 17:51
Смертница подорвала себя на КПП в Грозном
В Грозном на КПП в Старопромысловском районе неизвестная женщина совершила самоподрыв. Об этом рассказал журналистам врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.

По информации правоохранителей, ЧП произошло около 16:00 субботы. Молодая девушка приблизилась к федеральному посту полиции №21 на окраине Грозного в Старопромфсловской районе. Заметив ее неадекватное поведение, полицейские попросили девушку остановиться и предъявить документы. 

девушка проигнорировала это и направилась к посту. Полицейские сделали предупредительный выстрел, а после заметили на ней взрывное устройство. В тот же момент девушка произвела самоподрыв. Алаудинов добавил, что жертв и разрушений удалось избежать, транспорт и торговые организации работают в штатном режиме.

В настоящий момент устанавливается личность смертницы и ее возможные сообщники, пишет РИА Новости.
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