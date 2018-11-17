Смертница подорвала себя на КПП в Грозном

В Грозном на КПП в Старопромысловском районе неизвестная женщина совершила самоподрыв. Об этом рассказал журналистам врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.По информации правоохранителей, ЧП произошло около 16:00 субботы. Молодая девушка приблизилась к федеральному посту полиции №21 на окраине Грозного в Старопромфсловской районе. Заметив ее неадекватное поведение, полицейские попросили девушку остановиться и предъявить документы.девушка проигнорировала это и направилась к посту. Полицейские сделали предупредительный выстрел, а после заметили на ней взрывное устройство. В тот же момент девушка произвела самоподрыв. Алаудинов добавил, что жертв и разрушений удалось избежать, транспорт и торговые организации работают в штатном режиме.В настоящий момент устанавливается личность смертницы и ее возможные сообщники, пишет РИА Новости.