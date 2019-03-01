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Смертельные разногласия. Югорчанин убил друга, расчленил и сжёг

1 Марта 2019 в 19:01
Смертельные разногласия. Югорчанин убил друга, расчленил и сжёг

Кровавое преступление совершено в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 35-летний местный житель зарезал ножом своего товарища, расчленил тело с помощью топора, после чего уничтожил части трупа в печи. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на неофициальную информацию из полиции.

Убийство совершено в охотничьей избе в ста километрах от деревни Ванзеват. Несмотря на глухие места, сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. По предварительной версии, причиной убийства стали непримиримые разногласия во время пьянки.

Белоярский район Югры считается одним из самых благополучных в регионе.

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