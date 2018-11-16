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Слушатели ROCK FM сразились в интеллектуальном поединке

16 Ноября 2018 в 18:29
Слушатели ROCK FM сразились в интеллектуальном поединке
Ведущие QUIZ – редакция ROCK FM – выступили в роли судей.

15 ноября в Hard Rock Cafe более 150 настоящих ценителей мировой рок-музыки сражались в интеллектуальном поединке - музыкальный QUIZ от радиостанции ROCK FM.

36 команд приняли участие в 7 конкурсах и ответили на самые каверзные вопросы для искушенных «гиков»: были и ребусы, и нарезки из каверов, и хитрые подборки фото - участникам викторины хватало, над чем крепко поразмышлять. Ведущие QUIZ – редакция ROCK FM – выступили в роли судей, которые после подсчета ответов присудили три призовых места командам Steel Hearts, Electric Warrior и Maximum Vinyl и наградили победителей ценными подарками.

С ROCK FM можно провести время не только весело, но и познавательно - музыкальный QUIZ стал первым мероприятием в будущей череде оффлайн-встреч поклонников классики мирового рока и радиостанции.

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции

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