Слуцкий подписал контракт с «Ростовом»

Леонид Слуцкий вернулся к работе с российскими футбольными клубами. 25 января специалист подписал контракт с «Ростовом», где он будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеских команд, сообщает «Свободная Пресса» .

По словам самого Слуцкого, «это хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе».

Напомним, экс-наставник ЦСКА провел часть сезона в английском Чемпионшипе в качестве наставника клуба «Халл Сити». Слуцкий – первый российский тренер, который получил приглашение работать с клубами родоначальников футбола.