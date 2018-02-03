Слуцкий: Новая доктрина США нарушает принципы ядерного сдерживания

Новая ядерная доктрина США весьма опасна, потому как нарушает принципы ядерного сдерживания и может спровоцировать новую гонку вооружения. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Депутат не исключил, что положения, допускающие использование ядерного оружия, в качестве точечного средства борьбы с противником, заставит другие страны корректировать свои доктрины в этом направлении, что приведет к новой гонке вооружений.

Заявления США о том, что Россия может первой применить ядерное оружие, в ГД назвали голословными и бездоказательными, пишет РИА Новости.