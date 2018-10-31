Слепой инвалид задушил сожительницу

В хуторе Пристеновский Волгоградской области 79-летний слепой мужчина убил 56-летнюю сожительницу. Как установили следователи, в семье частенько случались скандалы, женщина избивала пенсионера, пишут Dni.ru.

После очередных побоев, мужчина попытался дать сдачи. Он схватил сожительницу за руку, повалил на пол, нащупал шею и задушил. Примечательно, что перед преступлением пара устроила застолье с алкоголем.

Пенсионер задержан. Он признал свою вину.

Как ранее сообщала НСН, уголовные дела в отношении шести сотрудников ФСИН о превышении должностных полномочий возбудили после обнаружения пыточной камеры в СИЗО города Владимира. Камера была найдена после убийства в СИЗО заключённым сотрудника службы охраны. Мужчина, совершивший убийство, перед этим был помещён в камеру, где его держали более суток, подвергая пыткам и истязаниям. После освобождения он набросился на своего мучителя и с помощью шариковой ручки и лезвия одноразового станка нанёс удары, после чего задушил простынями.