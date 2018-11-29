Слепой американец решил судиться с Playboy

В США незрячий мужчина, которого зовут Дональд Никсон, подал в суд на Playboy.com. В иске американца говорится, что издание нарушило его право инвалида из-за невозможности получить удовольствие в полной мере от содержания эротического сайта, пишет TMZ.

Мужчина пояснил, что установил специальную программу для слабовидящих людей, однако, по-прежнему не может посмотреть ресурсы Playboy.com и Playboyshop.com.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН рассказал, какие проблемы могут возникнуть с секс-роботами в будущем.







