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Слепой американец решил судиться с Playboy

29 Ноября 2018 в 18:02
Слепой американец решил судиться с Playboy

В США незрячий мужчина, которого зовут Дональд Никсон, подал в суд на Playboy.com. В иске американца говорится, что издание нарушило его право инвалида из-за невозможности получить удовольствие в полной мере от содержания эротического сайта, пишет TMZ.

Мужчина пояснил, что установил специальную программу для слабовидящих людей, однако, по-прежнему не может посмотреть ресурсы Playboy.com и Playboyshop.com.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН рассказал, какие проблемы могут возникнуть с секс-роботами в будущем.



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