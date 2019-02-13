Слепота привела к пожару в Удмуртии

В Удмуртии во время пожара погибла 60-летняя женщина. Пенсионерка жила вместе со своей незрячей дочерью.

Девушка решила выбросить тлеющие угли из печи на улицу, но они упали в сенях. Данное обстоятельство привело к трагическому исходу.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, пишут Dni.ru.

Ранее НСН сообщала, что все торговые центры в 2018 году обяжут переместить кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что подобная инициатива позволит предпринимателей сделать выбор в пользу безопасности людей.

