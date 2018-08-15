Следствие согласилось отпустить под домашний арест активисток «Нового величия»

Следствие обратилось к суду с просьбой отпустить под домашний арест активисток «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на защитника Павликовой Николая Фомина. Адвокат подчеркнул, что заседание по поводу изменения меры пресечения должно состояться завтра, 16 августа, после полудня. В настоящий момент девушки находятся в СИЗО.

Как напоминает Газета.ру, на прошлой неделе суд принял решение оставить Анну Павликову в СИЗО до 13 сентября. 18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации. Она направлена на свержение конституционного строя в России.