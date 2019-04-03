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Следствие просит продлить срок ареста Кокорина и Мамаева

3 Апреля 2019 в 17:22
Следствие просит продлить срок ареста Кокорина и Мамаева

Прокуратура просит продлить арест полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого ещё на полгода. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее НСН сообщала, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», пожаловался на то, что получил ожог после физиотерапевтической процедуры. Об этом рассказал адвокат футболиста Андрей Ромашов. Защитник подчеркнул, что врачи делали спортсмену электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. По совам Ромашова, Кокорин пожаловался на нагноение на ноге, подчёркивает RT. Также отмечалось, что ранее футболист жаловался на боли в колене после травмы, полученной им в марте прошлого года. Футболист утверждал, что причиной болей стала нехватка нагрузок в СИЗО. 


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