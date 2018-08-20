Следствие признало факт насилия сестер Хачатурян со стороны отца

Следствие признало, что отец сестер Хачатурян насиловал их. Об этом сообщил адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из девушек.

«Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление», — цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее в понедельник все три сестры Хачатурян признали свою вину в убийстве отца, передает RT. Также пострадавшим по этому делу был признан брат убитого, являющийся сестрам дядей.

Убийство было совершено 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчина был найден с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Позднее сестры признались, что убили своего 57-летнего отца, из-за постоянных издевательств и насилия. Теперь им грозят длительные сроки заключения.

Суд продлил им срок нахождения под стражей до 28 сентября.