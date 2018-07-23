Следствие интересуют события пятилетней давности по делу о госизмене в «Роскосмосе»

Следствие не имеет вопросов к руководителю головного научного института «Росмосмоса» ЦНИИмаш Олегу Горшкову по делу о госизмене, сообщает ТАСС.

Отмечается, что следствие интересуют события 2013 года, а нынешний глава института пришёл на свой пост только в 2015 году. Выбранный период заинтересовал следствие после внеплановой проверки, которая прошла в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения накануне.

Напомним, речь идёт о причастности должностных лиц к намеренной передаче данных, находящихся под гифом «совершенно секретно», о российских гиперзвуковых проектах сотрудникам иностранных спецслужб.