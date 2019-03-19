Следственный комитет объяснился за лупу Бастрыкина

Описание фото: СК РФ

В Следственном комитете России рассказали, почему глава ведомства Александр Бастрыкин использовал лупу для увеличения изображения на ноутбуке, сообщает Ura.ru. Поясняется, что с помощью увеличительного стекла он рассматривал фото с предполагаемого места преступления.

В Следственном комитете пояснили, что современные технологии не всегда могут помочь в расследовании:

«В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы»,— объяснили в СК.

Фотоснимок, который вызвал такую бурную реакцию общественности, был сделан 13 марта на личном приеме Александра Бастрыкина с гражданами Москвы.