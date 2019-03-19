Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Следственный комитет объяснился за лупу Бастрыкина

19 Марта 2019 в 12:54
Следственный комитет объяснился за лупу Бастрыкина
Описание фото: СК РФ

В Следственном комитете России рассказали, почему глава ведомства Александр Бастрыкин использовал лупу для увеличения изображения на ноутбуке, сообщает Ura.ru. Поясняется, что с помощью увеличительного стекла он рассматривал фото с предполагаемого места преступления.

В Следственном комитете пояснили, что современные технологии не всегда могут помочь в расследовании:

«В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы»,— объяснили в СК.

Фотоснимок, который вызвал такую бурную реакцию общественности, был сделан 13 марта на личном приеме Александра Бастрыкина с гражданами Москвы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.