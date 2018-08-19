Воскресенье
19 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Следователи выявили взяточников в РКК «Энергия»

19 Августа 2018 в 12:09
Следователи выявили взяточников в РКК «Энергия»

СК РФ в результате проведенных следственных действия выявил сотрудников РКК «Энергия», подозреваемых в получении взяток. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщили в корпорации «Роскосмос».

Сообщается, что среди подозреваемых сотрудники высшего звена и специалисты. Все они задержаны, уже дают показания и признают свою вину. Мера пресечения в отношении подозреваемых будет избрана в понедельник, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене сотрудника РКК «Энергия» Виктора Кудрявцева.

Счетная палата РФ 23 июля объявила о намерении провести комплексную проверку РКК «Энергия», пишет RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.