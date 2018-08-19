Следователи выявили взяточников в РКК «Энергия»

СК РФ в результате проведенных следственных действия выявил сотрудников РКК «Энергия», подозреваемых в получении взяток. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщили в корпорации «Роскосмос».

Сообщается, что среди подозреваемых сотрудники высшего звена и специалисты. Все они задержаны, уже дают показания и признают свою вину. Мера пресечения в отношении подозреваемых будет избрана в понедельник, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене сотрудника РКК «Энергия» Виктора Кудрявцева.

Счетная палата РФ 23 июля объявила о намерении провести комплексную проверку РКК «Энергия», пишет RT.