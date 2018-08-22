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Следователи выясняют причины возгорания двигателя Ту-204 в Уфе

22 Августа 2018 в 11:43
Следователи выясняют причины возгорания двигателя Ту-204 в Уфе

Следственно-оперативная группа, а также представитель Росавиации в настоящее время занимаются расследованием причин ЧП, произошедшего на бору самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду утром. Во время взлета самолета из аэропорта Уфы загорелся один из двигателей. Воздушное судно сразу посадили в аэропорту, пишут «Известия». На земле посадки ожидали экстренные службы и пожарные расчеты.

Загоревшийся двигатель марки ПС-90А был произведен в Перми. Предприятие «ОДК-Пермские моторы» будет также участвовать в расследовании причин ЧП, сообщает телеканал «360».

Самолет Ту-204 направлялся из Уфы в Сочи. На его борту находились 215 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал, с пассажирами работают психологи и представители авиакомпании. Некоторые пассажиры отказались продолжить полет.

Видео горения левого двигателя воздушного суда сняли пассажиры, они выложили кадры в сеть, передает Ura.ru.


Появилось также обращение к пассажирам пилота загоревшегося лайнера Евгения Молькова.  


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