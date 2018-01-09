Следователи расследуют гибель матери и ребенка под колесами поезда в Муроме

Трагедия в городе Муром (Владимирская область) произошла в первый день нового года. Около 17.40 возле остановочной платформы «Городская» 27-летняя женщина бросилась под грузовой поезд вместе со своим шестилетним сыном, которого она держала за руку.

Как удалось установить следователям, на железнодорожные пути женщина вышла из-за опор освещения за 15 метров до поезда. Было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить уже не удалось. Со скоростью 60 км/ч грузовой состав наехал на женщину и мальчика, что привело к их гибели.

В ходе осмотра сотового телефона пострадавшей была обнаружена смс-переписка, на которой женщина сообщает, что решила покончить жизнь самоубийством, и присылает фотографию железнодорожных путей.

По версии следствия, причиной самоубийства явилось то, что сожитель ее не любит и не оказывает знаки внимания, сообщает Муром24.рф.