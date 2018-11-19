Следователи рассказали об обстоятельствах гибели вице-спикера красноярского Заксобрания

ФОТО: dela.ru

После смерти заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Об этом сообщает «Интерфакс». Источник отмечает, что мужчина погиб в понедельник. Тело 48-летнего Алексея Клешко было найдено возле его дома. Источник в правоохранительных органах отмечает, что одной из версий гибели парламентария является падение с балкона. В квартире вице-спикера красноярского Заксобрания, а также в его кабинете было обнаружено несколько предсмертных записок.

Власти Красноярского края подтвердили смерть Алексея Клешко, подчёркивает RT. Он работал в краевом парламенте с 2001 года, являлся разработчиком ряда законопроектов по укреплению местного самоуправления, добавляют Дни.ру. Кроме того, Клешко являлся известным красноярским журналистом и телеведущим.