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Следователи рассказали об обстоятельствах гибели вице-спикера красноярского Заксобрания

19 Ноября 2018 в 11:43
Следователи рассказали об обстоятельствах гибели вице-спикера красноярского Заксобрания
ФОТО: dela.ru

После смерти заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Об этом сообщает «Интерфакс». Источник отмечает, что мужчина погиб в понедельник. Тело 48-летнего Алексея Клешко было найдено возле его дома. Источник в правоохранительных органах отмечает, что одной из версий гибели парламентария является падение с балкона. В квартире вице-спикера красноярского Заксобрания, а также в его кабинете было обнаружено несколько предсмертных записок.

Власти Красноярского края подтвердили смерть Алексея Клешко, подчёркивает RT. Он работал в краевом парламенте с 2001 года, являлся разработчиком ряда законопроектов по укреплению местного самоуправления, добавляют Дни.ру. Кроме того, Клешко являлся известным красноярским журналистом и телеведущим.

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