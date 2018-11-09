Следователи пришли к «дочке» «Газпрома» в Махачкале

Следователи пришли с обыском в здание «Газпром межрегионгаз Махачкала». Пока речь идёт только о следственных действиях, никто не задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В свою очередь в «Газпром межрегионгазе», чьей дочерней структурой выступает махачкалинское предприятие, не подтвердили сообщение о задержании гендиректора дочерней компании Владимира Анастасова.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что Анастасов, а также начальник отдела абонентского учета и отчетности компании Зарина Абазова были задержаны по подозрению в начислении лишних объёмов потреблённого газа населению Дагестана.