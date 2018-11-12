Вторник
13 ноября
USD 67.52
EUR 76.09
Горячие новости

Следком выясняет причины смерти мужчины в электричке

12 Ноября 2018 в 23:44
Следком выясняет причины смерти мужчины в электричке

По факту обнаружения тела мужчины в электричке на станции Черусти Казанского направления МЖД проводится проверка, сообщила Агентству «Москва» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.

54-летний мужчина без признаков жизни был найден локомотивной бригадой сегодня утром в вагоне электропоезда, находящегося в тупике парка отстоя станции Черусти.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, в том числе установление причины смерти мужчины.

Как ранее сообщала НСН, Черусти — станция Казанского направления Московской железной дороги в одноимённом рабочем посёлке городского округа Шатура Московской области. Входит в Московско-Горьковский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-8 Московской дирекции управления движением. Станция является стыковой междудорожной, передаточной на Горьковскую железную дорогу. Сама граница находится на отметке 159,5 км восточнее станции на перегоне к Ильичёву.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.