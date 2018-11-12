Следком выясняет причины смерти мужчины в электричке

По факту обнаружения тела мужчины в электричке на станции Черусти Казанского направления МЖД проводится проверка, сообщила Агентству «Москва» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.

54-летний мужчина без признаков жизни был найден локомотивной бригадой сегодня утром в вагоне электропоезда, находящегося в тупике парка отстоя станции Черусти.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, в том числе установление причины смерти мужчины.

Как ранее сообщала НСН, Черусти — станция Казанского направления Московской железной дороги в одноимённом рабочем посёлке городского округа Шатура Московской области. Входит в Московско-Горьковский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-8 Московской дирекции управления движением. Станция является стыковой междудорожной, передаточной на Горьковскую железную дорогу. Сама граница находится на отметке 159,5 км восточнее станции на перегоне к Ильичёву.