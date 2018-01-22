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Следком возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя в Москве

22 Января 2018 в 21:53
Следком возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя в Москве

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту убийства 51-летнего мужчины на юго-западе города, сообщила Агентству «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Сегодня вечером вблизи одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте неизвестный не менее четырех раз выстрелил из огнестрельного оружия в 50-летнего мужчину. От полученных ранений потерпевший скончался в машине «скорой помощи».

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают возможных очевидцев.

СМИ сообщают, что имя погибшего — Махач Чагучиев. Он занимался предпринимательской деятельностью. По предварительным данным, он руководил ООО «Техноюсоникс».

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