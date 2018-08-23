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Следком возбудил дело по факту стрельбы в московских полицейских

23 Августа 2018 в 21:45
Следком возбудил дело по факту стрельбы в московских полицейских

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила Агентству «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следкома по городу Юлия Иванова.

Сегодня вечером мужчина в Сивцевом Вражке беспричинно открыл стрельбу в сторону проходивших мимо сотрудников полиции. В ответ полицейские применили табельное оружие. Нападавший получил ранение и затем был госпитализирован. Пострадавшему полицейскому также оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственная группа.

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