Следком проверяет информацию о девочке, которую в мороз высадил кондуктор

Следователи проверяют информацию о девочке, которую кондуктор автобуса высадила из салона на мороз, после того как у нее из носа пошла кровь, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

В СМИ появились материалы о том, что 16 января кондуктор автобуса №152, в районе поселка Боголюбово Суздальского района заставила выйти на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь, вместо того, чтобы оказать ей помощь.

В рамках проверки действиям руководителей транспортной компании «БигАвтоТранс» и ее работникам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставление малолетнего ребенка в условиях опасности, будет дана принципиальная оценка и принято процессуальное решение, сообщает «Интерфакс».