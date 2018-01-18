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Следком проверяет информацию о девочке, которую в мороз высадил кондуктор

18 Января 2018 в 21:02
Следком проверяет информацию о девочке, которую в мороз высадил кондуктор

Следователи проверяют информацию о девочке, которую кондуктор автобуса высадила из салона на мороз, после того как у нее из носа пошла кровь, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

В СМИ появились материалы о том, что 16 января кондуктор автобуса №152, в районе поселка Боголюбово Суздальского района заставила выйти на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь, вместо того, чтобы оказать ей помощь.

В рамках проверки действиям руководителей транспортной компании «БигАвтоТранс» и ее работникам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставление малолетнего ребенка в условиях опасности, будет дана принципиальная оценка и принято процессуальное решение, сообщает «Интерфакс».

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