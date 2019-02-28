Следком проведет проверку после нападения на отставного генерала

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после нападения в центре Москвы на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Ранее генерал-полковника в отставке госпитализировали с травмами головы после ссоры с двумя неизвестными на Малой Никитской улице, сообщает РИА «Новости».

Александр Бриндиков - кандидат технических наук и старший научный сотрудник, бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики РФ.

