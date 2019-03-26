Следком предъявил обвинение Абызову

Следственный комитет России предъявил обвинение экс-министру Михаилу Абызову по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в СК, совершая деяния в составе преступного сообщества, Абызов вместе с сообщниками поставили под угрозу развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Абызов задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ России.