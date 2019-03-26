Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Следком предъявил обвинение Абызову

26 Марта 2019 в 21:58
Следком предъявил обвинение Абызову

Следственный комитет России предъявил обвинение экс-министру Михаилу Абызову по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в СК, совершая деяния в составе преступного сообщества, Абызов вместе с сообщниками поставили под угрозу развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Абызов задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ России. 

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.