Следком опроверг отказ дознавательницы из Уфы пройти полиграф

Управление Следственного комитета по Башкирии не подтвердило сообщения о том, что сотрудница уфимской полиции, ставшая жертвой группового изнасилования на рабочем месте, якобы отказалась пройти проверку на детекторе лжи.

Как сообщили «Российской газете» в башкирском управлении СК, потерпевшая дала согласие следователям на эту процедуру. Как отмечает Ura.ru , ранее в СМИ появилась информация, что 23-летняя дознавательница, обвинившая в изнасиловании своих начальников, отказалась проходить проверку на полиграфе. Между тем, свидетельница изнасилования, которая пришла в кабинет, где всё произошло, вместе с потерпевшей, отказывается общаться с журналистами и рассказывать о произошедшем.

Все трое обвиняемых уволены из МВД и арестованы, им предъявлено обвинение в групповом изнасиловании.